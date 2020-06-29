Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı Eskişehir'de hakkında 6 suçtan arama kararı bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de hakkında 6 suçtan arama kararı bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi olan, ayrıca hakkında 6 suçtan arama kararı bulunan hükümlü B.T'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Eve operasyon düzenlenen polis, camdan atlayıp kaçan ve daha sonra bir taksiye binerek uzaklaşmaya çalışan B.T'yi kovalamaca sonucu gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA