Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gürdal M'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Örgütle iltisaklı olduğu için kapatılan bazı kuruluşlarda öğretmenlik yapan ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Gürdal M, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar