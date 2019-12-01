Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

01.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:24
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Talha E'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Talha E, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı evinin önünde gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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