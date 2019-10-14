Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

14.10.2019 15:04
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve kesinleşmiş cezası nedeniyle aranan hükümlü D.D. (42), polis ekiplerince Üniversite Caddesi'nde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan D.D, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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