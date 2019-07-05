Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen doktor Taner Uçkun'un, Eskişehir'deki adresi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Uçkun'un, terör örgütünün mahrem imam yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA