Eskişehir'de "Fikrim Geleceğim Projesi" Sertifika Töreni

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, "Son 10 yılda kadın istihdamındaki artış erkek istihdamındaki artışın 2,5 katından fazla olmuştur. 2023 hedefimiz ise yüzde 41 kadın istihdam oranına ulaşmaktır. Ancak kadınlar için bu oranları da yeterli bulmuyoruz." dedi.



Günay, Büyüme Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından bir otelde düzenlenen "Fikrim Geleceğim Projesi" sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehir'in bir kadın milletvekili olarak, öncesinde de kadın bir akademisyen olarak kariyeri süresince kadınların sosyal ve ekonomik yaşam içinde rol almalarını her zaman öncelikli konu olarak gördüğünü bildirdi.



Boğaziçi Üniversitesinde görev yaptığı sırada girişimcilik ve yenilikçilik üzerine yıllarca eğitim verdiğini ve alan projeleri uyguladığını anlatan Günay, şimdi daha büyük sahada bu deneyimlerini uygulama imkanı bulduğunu aktardı.



Günay, girişimcilik endeksinin, küresel inovasyon endeksinin ilk sıralarında yenilik odaklı ülkelerin bulunduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:



"Bu bir tesadüf değildir. Artık yenilikçi girişimcilik ülkelere rekabet üstünlüğü vermektedir.

2017 yılında Türkiye, girişimcilik endeksinde 137 ülke içinde 36. sıradadır. Son 3 yılda sıralama olarak 2016 yılında 28, 2015 yılında 25 ve 2014 yılında 40. sırada yer almıştır.

Unutmayalım, Türkiye'nin elinde kullanmadığı önemli bir girişimcilik potansiyeli var; o da kadınlar. Son 10 yılda kadın istihdamındaki artış erkek istihdamındaki artışın 2,5 katından fazla olmuştur. 2023 hedefimiz ise yüzde 41 kadın istihdam oranına ulaşmaktır. Ancak kadınlar için bu oranları da yeterli bulmuyoruz."



Burada hem kamunun hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Günay, "Girişimcilik Türkiye ekonomisi için en önemli başlıklarımızdan birisidir ve bugün 4 milyon 800 bin girişimcinin yüzde 17'si yani 816 bin kişisi kadındır. Son bir yılda kadın girişimci sayısı yüzde 18 artmıştır." dedi.