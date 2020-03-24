Eskişehir'de fidan satışlarına ara verildi
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman fidanlığında perakende fidan satışlarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman fidanlığında perakende fidan satışlarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, personel yetersizliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle, sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara direk fidan satışı yapılmayacağı, toptan satışlara ve ağaçlandırma sahalarına fidan sevkiyatına ise devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İçinde bulunduğumuz fidan dikim mevsiminde böyle bir karar almak zorunda kalmamız nedeniyle Eskişehir halkından özür diliyor, vatandaşlarımızın fidanlarını sonbaharda dikmelerini tavsiye ediyoruz." denildi.
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Kaynak: AA