Eskişehir'de "Fg" Plakaları Değiştiriliyor

Eskişehir'de, FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in adının baş harflerinden oluşan "FG" serisi araç plakaları müracaat edilmesi halinde değiştiriliyor.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, örgütün ele başı Fetullah Gülen'in ad ve soyadının baş harflerinden oluşan "FG" serisi plaka sahipleri Trafik Tescil Müdürlüğü ve Şoförler ve Otomobilciler Odası'na başvurarak, plakalarının değiştirilmesini talep ediyor.



Bugüne kadar 63 kişinin "FG" serisi araç plakalarını değiştirdiği bildirildi.