7 FETÖ üyesi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

7 FETÖ üyesi yakalandı

7 FETÖ üyesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara, İstanbul ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edinen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Bülent Uygun Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 7 FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:30:50. #1.15#

title