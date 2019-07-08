Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan Derya S'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Şüpheli Derya S, Batıkent Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA