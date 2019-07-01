Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında astsubay A.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresi tespit edilen şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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