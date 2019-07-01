Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında astsubay A.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Son Dakika Haberleri