Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında emekli astsubay S.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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