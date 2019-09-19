Eskişehir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik bir soruşturma doğrultusunda şüpheli Hasan D. hakkında yakalama verildi.
Terör örgütü üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddia edilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürülen Hasan D, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.