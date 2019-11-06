Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

06.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:14
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan biri muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et