Eskişehir'de FETÖ şüphelisi biri muvazzaf subay 3 kişi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara'da aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan biri muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.