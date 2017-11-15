Eskişehir'de Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığında görevli havacı astsubay M.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Balıkesir'e gönderildi.