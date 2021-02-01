Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı

01.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:16
Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen ve FETÖ'nün "askeri mahrem imamlarından" olduğu iddia edilen M.A.D. ile Uşak'ta "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen F.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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