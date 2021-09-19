Eskişehir'de FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı yakalandı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı yakalandı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve daha önce Sağlık Bakanlığından ihraç edilen 2 eski doktor hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezinde saklandıkları adreste gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince haklarında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri