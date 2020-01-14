Eskişehir'de FETÖ sanıkları yargılanıyor
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Eskişehir'de FETÖ sanıkları yargılanıyor

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

14.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:50
Eskişehir'de FETÖ sanıkları yargılanıyor

'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan tutuksuz 13 sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA
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