Eskişehir'de FETÖ sanıkları yargılanıyor
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan tutuksuz 13 sanık ile avukatları katıldı.
Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.