Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:20
Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Türkan G. ile avukatı katıldı.


Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA
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