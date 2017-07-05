Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri kadın 2 eski sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri kadın 2 eski sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen hemşire H.B.E. ve sağlık memuru R.I. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.