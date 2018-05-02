Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen polis memuru H.K. ile halen açıkta olan jandarma astsubay E.G'yi gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü illere gönderileceği öğrenildi.