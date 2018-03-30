Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay üstçavuş gözaltına alındı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay üstçavuş gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan, havacı astsubay üstçavuş K.C'yi yakaladı.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.