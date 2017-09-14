Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 8 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgütün emniyet yapılanmasında yer aldığı öne sürülen meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 8 emniyet mensubu yakalandı. Adresinde bulunamayan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.



Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.