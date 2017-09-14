Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda bürokrat, öğretmen, emekli memur, işçi ve esnafın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalandı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.