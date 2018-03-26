Eskişehir'de Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 3'ü tutuklu, biri firari 6 sanıktan 4'ü, 3 yıl bir ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Selim Buğra Bektaş, Furkan Mazman ve Doğukan Alkaşı ile tutuksuz yargılanan Bilal G. ve Halil Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, Mazman'ı 9 yıl hapisle cezalandırdı. Bektaş ve Alkaşı'ya 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren heyet, sanıkları tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Bilal G, 3 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, Halil Ö'nün ise beraatine karar verildi.