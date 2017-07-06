Eskişehir'de Fetö/pdy Davası
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 4 ü eski askeri personel 5 sanığın yargılanmasına başlandı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 4 ü eski askeri personel 5 sanığın yargılanmasına başlandı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Savunma yapan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.
Kentte esnaflık yapan tutuklu sanık Halil Öz'ün tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül'e ertelendi.