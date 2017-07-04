Eskişehir'de Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) özel eğitim kurumları örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında yargılanan tutuklu sanıkların tahliye talibi reddedildi.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, 12'si tutuklu 27 sanık ile avukatları hazır bulundu.



Savunma yapan sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.



Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıkların mevcut hallerinin de devamına karar verdi.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 26 Eylül'e ertelendi.