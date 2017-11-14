Eskişehir'de Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 10 eski emniyet mensubunun yargılanmasına başlandı.





Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanıklar Kenan Ö, Mehmet S.B, Yüksel A, Yusuf H, Yunus Y, Vahit B, Sinan D, Sedat Ö, Mustafa Ö. ile avukatları hazır bulundu, firari Metin B. ise katılmadı.



Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.





Tutuksuz sanıklardan Yüksel Y, kızını FETÖ okullarına gönderdiği iddiasına ilişkin yaptığı savunmada, "Kızımın yüzünde sıcak bir yemeğin dökülmesi sonucu oluşan yara var. Bu yüzden Eskşehir'deki tek kız lisesi olan Özel Gülbahar Anadolu Lisesi'ne gitmek istedi. Kızımın isteğini kıramadım." diye konuştu.





Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, firari sanık Metin B'nin yakalama emrinin yinelenmesine karar verdi.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.