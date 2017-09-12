Eskişehir'de Fetö/pdy Davası
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanık 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanık 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, örgütün adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 6 eski adliye personeli ile avukatları hazır bulundu.
Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet S, Fatih D, Sadi E, İbrahim E, Evren Y. ve Mustafa Ç'ye 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Sanıklar, tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.