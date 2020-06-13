Eskişehir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
13.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:38
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf subay ve astsubay, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA