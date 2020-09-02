Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
02.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:44

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 8 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Bu kişilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 7 zanlının ise soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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