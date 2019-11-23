Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

23.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:04

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan, muvazzaf astsubay A.E. ile askeri okuldan ilişikleri kesilen R.B, M.B.Ş. ve E.K. ile "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan hakkında yakalama kararı olan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.E, R.B, M.B.Ş. ve E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderildi.

Zanlılardan Hüseyin Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA