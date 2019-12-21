Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Eskişehir'de 5 kişi gözaltına alındı.

21.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:10
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 'de 5 kişi gözaltına alındı.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'nün "Askeri mahrem yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile 2 askeri okuldan ilişiği kesilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahıslar, kent merkezindeki hücre evinde ya da saklandıkları evlerde yakalandı.


Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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