Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli hakkında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine çalışmalarına başlayan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, askeri okuldan ilişiği kesilen M.K. ile kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen emniyet amiri İ.E. ve komiser A.T., şehir merkezinde saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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