Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Eskişehir'de, İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 18 muvazzaf asker yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
09.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:47

Eskişehir'de, İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 18 muvazzaf asker yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı' yapılanmasına yönelik soruşturmalar çerçevesinde, aranan şüphelilerin kentte olduğunu belirlendi. Tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyon sonucu, haklarında gözaltı kararı verilen 18 muvazzaf astsubay yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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