Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı (2)

8 GÖZALTI DAHA



Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda, daha önce açığa alınan ve meslekten ihraç edilen 8 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan ve Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 8 emniyet mensubunu gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü. Yetkililer, soruşturma ile ilgili 2 kişinin de arandığını bildirdi.