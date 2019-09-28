Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Malatya'da açılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli Eskişehir'de tutuklandı.

28.09.2019 14:58
Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Malatya'da açılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli Eskişehir'de tutuklandı.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlının kentte olduğunu belirledi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Eskişehir 1. Ana Jet üstünde görevliyken açığa alınan Astsubay Üstçavuş Ahmet B. kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Şüpheli Ahmet B. savcılıktaki sorgusu sonrasında sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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