Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce 2. Ağır ceza Mahkemesince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Ali M'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken 2016 yılında meslekten ihraç edilen, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli Ali M, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA