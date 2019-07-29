Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Selma K'nin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde olduğunu belirledi.

Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlının emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA