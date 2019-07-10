Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan iki şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında muvazzaf kara teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen eski teğmen E.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adresleri tespit edilen zanlıları düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü şehirlere gönderilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA