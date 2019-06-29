Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, emekli astsubay S.Y. hakkında FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler yemeği ve kültürel programa katıldı
Son Dakika Haberleri