Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Son dakika habere göre Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltıİZMİR merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar ile irtibat kurdukları tespit edilen muvazzaf 13 subay ve astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış
Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı

Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı

İZMİR merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar ile irtibat kurdukları tespit edilen muvazzaf 13 subay ve astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si etkin pişmanlıktan faydalanarak, itirafçı oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüpheli, bu sabah, Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. İtirafçı 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise, adliyeye sevk edildi.

MAHREM YAPILANMA ÇÖKELTİLDİ

Şüphelilerin FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem yapılanması' içerisinde yer aldıkları ve örgütün imamlarıyla ankesörlü telefonlar ile irtibat kurdukları öne sürüldü.

Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hande Erçel Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:11:14. #1.15#
title