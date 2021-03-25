Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltı

Son dakika habere göre Eskişehir'de FETÖ operasyonu 11 gözaltıİZMİR merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar ile irtibat kurdukları tespit edilen muvazzaf 13 subay ve astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı.