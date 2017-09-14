Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyelerine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında bürokrat, öğretmen, emekli memur, işçi ve esnafın bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 'ByLoc' kullandıkları ileri sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR