Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında pazarlama elemanı olarak çalışan Merve Ö.'nün Eskişehir'de olduğu tespit edildi. Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR