Eskişehir'de Fetö'den 13 Jandarma Açığa Alındı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 muvazzaf jandarma personeli açığa alındı.



Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 muvazzaf jandarma personeli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Personelin serbest bırakılmalarının ardından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR