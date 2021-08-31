Eskişehir'de fener alayı çoşkusu
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Eskişehir'de fener alayı çoşkusu

Eskişehir'de fener alayı çoşkusu
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasından sonra her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 99. yıl dönümü Porsuk Çayı'nda düzenlenen fener alayı ve ışık gösterileri ile kutlandı.

Köprü üstleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce cumhuriyet sevdalısı, ışık gösterileri sırasında yayınlanan videoları hayranlıkla izlerken, marşlara büyük bir coşkuyla eşlik ettiler.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Porsuk'ta botlarla fener alayını binlerce Eskişehirli büyük coşkuyla izledi. Fener alayı başlamadan önce Köprübaşı'nda kurulan ekranlarda Atatürk ve cumhuriyet temalı videolar yayınlanırken, yapılan ışık gösterilerini vatandaşlar telefonlarıyla kayıt altına aldı.Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan binlerce cumhuriyet sevdalısına Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Türk bayrakları dağıtıldı.

Fener alayına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç katılarak botlardan vatandaşları selamladı. Fener alayında Eskişehir'in cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkan bir kent olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bu büyük zaferleri bayramlarla kutlamamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize minnet ve şükranlarını sundu. Başkan Ataç ise, ömrünüz boyunca sonsuza kadar bu bayramların kullanmasını ve cumhuriyetin sonsuz olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler

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