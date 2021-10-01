Son dakika: Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Eskişehir'deki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 İşçi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ali Yücel, iş kazası geçirdi. Yücel, kalıp pres makinesine folyo koyduğu sırada makinenin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çalışması sonucu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ali Yücel'in sıkıştığı yerde öldüğünü belirledi.

Yücel'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mehmet Nuri Oğuzhan Asiltürk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:08:09. #1.12#