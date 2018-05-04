Eskişehir'de Fabrika Yangını

Eskişehir'de helikopter parçası üreten bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı'nda kurulu Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (TGMHP) kapsamında Sikorsky helikopterleri için bazı üretimlerin yapıldığı Alp Havacılık fabrika üretim tesislerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da olay yerine gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.