Eskişehir'de fabrika sahasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de fabrika sahasından malzeme çaldıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika sahasından işlenmek üzere hazırlanmış 500 bin lira değerindeki metal malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.