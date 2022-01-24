Eskişehir'de fabrika sahasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de fabrika sahasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de fabrika sahasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de fabrika sahasından malzeme çaldıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de fabrika sahasından malzeme çaldıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika sahasından işlenmek üzere hazırlanmış 500 bin lira değerindeki metal malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi saklandıkları evlerde çalınan malzemelerle yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Fabrika, Güncel, Haber

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