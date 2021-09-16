Eskişehir'de eylül ayında metrekareye 53,9 kilogram yağış düştü - Haberler
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Eskişehir'de eylül ayında metrekareye 53,9 kilogram yağış düştü

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de eylül ayında metrekareye 53,9 kilogram yağış düştü

Eskişehir'e eylül ayının ilk 15 gününde metrekare başına 53,9 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Eskişehir'e eylül ayının ilk 15 gününde metrekare başına 53,9 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kente eylül ayının 15 gününde gerçekleşen yağış miktarının 53,9 kilogram olduğu belirtildi.

Söz konusu yağışın, mevsim normalleri olarak kabul edilen 1991-2020 yılları arasındaki temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık ortalama toplam yağışı olan 44,2 kilogramdan, 9,7 kilogram daha fazla gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan kentte temmuz ayında metrekare başına 12 kilogram, ağustos ayında ise 0,4 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de eylül ayında metrekareye 53,9 kilogram yağış düştü - Haberler
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